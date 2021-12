Bluelinea : augmentation de 83% des abonnés en un an

(Boursier.com) — Bluelinea , opérateur majeur de la filière Silver Économie en France, annonce la finalisation, le 31 décembre 2021 à minuit, de l'acquisition de la société Securitas Téléassistance. Cette opération stratégique, dont le principe et les modalités ont été annoncés le 25 novembre, permet à Bluelinea de passer le cap des 50 000 familles accompagnées au quotidien et de se hisser dans le Top 5 sur le marché français de la téléassistance. En un an, Bluelinea est ainsi passé de 28 588 familles accompagnées, jour et nuit, grâce au déploiement des solutions et services 'HELP', à 52 473 abonnés à fin 2021, soit une augmentation de 83%. Sur un marché français de la téléassistance estimé à près de 90 ME par an pour plus de 700 000 abonnés accompagnés, Bluelinea termine ainsi l'année 2021 avec une part de marché de plus de 7%.

L'acquisition, dont le montant reste confidentiel, est autofinancée avec un échéancier de versement des fonds sur 2021 et 2022 compatibles avec les flux de trésorerie prévisionnels de l'entreprise. Le 1er versement est intervenu le 29 décembre 2021 et a été couvert par le produit de la cession, le 19 novembre 2021, de 120 000 actions Bluelinea autodétenues afin de ne pas impacter la trésorerie dévolue à l'activité.

Afin d'optimiser l'intégration des équipes de Securitas Téléassistance (21 personnes), Bluelinea a mis en oeuvre un plan d'optimisation de son organisation et de ses coûts dont l'objectif est de générer une économie récurrente de coûts d'exploitation de 1,4 ME en année pleine dès 2022. Aucun investissement additionnel n'est ainsi à prévoir pour accompagner ce changement d'échelle.

Ainsi, avec un chiffre d'affaires additionnel de 2,1 ME pour un EBITDA normatif de 0,5 ME, l'acquisition de Securitas Téléassistance est "une opération immédiatement créatrice de valeur". Elle aura un impact positif sur les résultats de Bluelinea et contribuera à l'atteinte d'un EBITDA positif fin 2022.