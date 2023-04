Bluelinea atteint son objectif d'un EBITDA positif en 2022 et prévoit une consolidation de ses performances en 2023

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires annuel de Bluelinea dépasse, pour la première fois, la barre des 10.000 KE (10.408 KE), porté par un solide niveau de croissance organique (+19%) et l'intégration réussie de la société Securitas Téléassistance, finalisée le 31 décembre 2021 à minuit, qui a permis à Bluelinea de se hisser dans le 'Top 5' sur le marché français de la téléassistance.

Alors que le chiffre d'affaires a progressé de 38% entre 2021 et 2022, les charges liées à l'activité sont restées parfaitement maîtrisées. Le plan d'optimisation de l'organisation et des coûts d'exploitation mis en oeuvre fin 2021 a ainsi permis de générer un EBITDA positif de +664 KE, en amélioration de 3.052 KE sur un an.

Après prise en compte de l'amortissement des frais de développement immobilisés, le résultat d'exploitation ressort à -841 KE, en amélioration de +2.383 KE sur un an. Le résultat net ressort à -1.544 KE après prise en compte du résultat exceptionnel et du Crédit d'Impôt Recherche.

Renforcement de la structure financière

L'année 2022 a été marquée par une augmentation de capital d'un montant brut de 8 ME garantie par le Groupe APICIL qui a permis à Bluelinea de soutenir sa forte croissance, de réduire ses engagements envers ses principaux fournisseurs (variation de +1.029 KE du besoin en fonds de roulement), de rembourser une partie des emprunts (391 KE) et d'accélérer les investissements (+2.518 KE contre +1.035 KE en 2021), notamment en soldant l'acquisition de Securitas Téléassistance et en poursuivant son effort en termes d'innovation.

Les investissements en recherche et développement ont notamment porté sur :

Le développement de la deuxième génération de l'offre Serenea dédiée aux Établissements ; L'intégration des technologies d'Intelligence Artificielle et du protocole de communication LoRa dans la plateforme BlueHomeCare.

Ainsi, au 31 décembre 2022, Bluelinea disposait de 4.300 KE de fonds propres et d'une trésorerie de 4.574 KE pour 3.622 KE de dettes financières composées essentiellement de prêts garantis par l'Etat et Bpifrance.

Le contexte incertain dans lequel évolue la Société en ce début d'année 2023 est marqué par une inflation du coût des composants intégrés dans les solutions connectées et une prudence accrue des Etablissements sur leurs investissements. Ces tendances ont pesé sur le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2023 qui ressort à 2.168 KE, en retrait de 605 KE sur un an du fait d'un effet de base exigeant (croissance de +51% au 1er trimestre 2022).

Le pôle Senior & Domicile, regroupant l'activité B2C, consolide ses positions avec un accompagnement de 60.428 familles et leurs ainés à fin mars 2023 contre 59.750 à fin 2022. Le pôle Établissements continue à déployer l'offre SERENEA qui a séduit à date 487 établissements en France (451 établissements à fin 2022).

Prochain rendez-vous : chiffre d'affaires du 1er semestre 2023, le mercredi 5 juillet 2023 (avant Bourse)