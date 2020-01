Bluelinea annonce le lancement d'une offre de visio-assistance

(Boursier.com) — Bluelinea, acteur majeur de la Silver Économie en France, annonce ce mardi 14 janvier le lancement d'une offre de visio-assistance, s'appuyant sur l'expertise technologique de Kiwatch, entreprise spécialisée dans la vidéo-bienveillance.

Aux prémices d'une année 2020 qui s'annonce déterminante pour la Silver Economie, Bluelinea continue sa démarche d'innovation en élargissant sa gamme de services dédiés aux personnes en perte d'autonomie, avec le lancement d'une offre de visio-assistance.

Cette initiative s'inscrit dans la volonté d'aller plus loin dans l'accompagnement des personnes fragiles, pour leur mettre à disposition une solution fiable et rassurante associée à une qualité de service optimisée.

Convaincu que la vidéo peut être un outil utile dans le cadre d'un soutien à domicile, Kiwatch a développé une gamme de caméras permettant une vision et une écoute en direct, 24h/24 et à distance. Pour Bluelinea, le support de la vidéo vient faciliter le travail de sa plateforme SARA, disponible jour et nuit, et apporter du répit aux aidants...

"Innovation et bienveillance sont au coeur de notre projet de développement. Les équipes de Bluelinea partageant ces valeurs, nous avons cherché à créer une offre sur-mesure associant notre technologie éprouvée et leur service d'accompagnement, de réconfort et d'assistance" explique Olivier Blanchard, Président de Kiwatch.