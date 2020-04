Bluelinea a levé près de 1,4 ME par l'exercice des BSA J et l'attribution gratuite des BSA Y

Bluelinea a levé près de 1,4 ME par l'exercice des BSA J et l'attribution gratuite des BSA Y









(Boursier.com) — Bluelinea annonce avoir levé, au 31 mars 2020, près de 1,4 ME par l'exercice de 56,5% des bons de souscription d'actions J (BSA J) attribués gratuitement à tous les actionnaires de la société dans le cadre de l'augmentation de capital par attribution gratuite de BSA.

Au 31 mars 2020, 2.167.452 BSA J ont été exercés, permettant de lever 1.393.362 euros par l'émission de 309.636 actions nouvelles au prix unitaire de 4,50 euros. Pour mémoire, l'exercice des BSA J jusqu'au 31 mars 2020 permettait aux souscripteurs de recevoir des BSA Y attribués gratuitement. Ainsi, 309.636 BSA Y ont été créés et seront attribués le 14 avril prochain.

Laurent Levasseur, Président du Directoire, déclare à cette occasion : "Nous tenons à remercier chaleureusement les investisseurs qui ont envoyé un signal fort de confiance dans cette période si particulière en nous donnant les moyens de poursuivre notre mission aux côtés des personnes fragiles et dépendantes et des professionnels de santé. Les fonds vont nous servir à financer l'accélération du déploiement de nos solutions quand sera venu le temps de reconstruire notre système social et de tirer les enseignements de cette crise sans précédent."