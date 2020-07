Bluelinea : 6% de croissance au 1er semestre, malgré le coronavirus

(Boursier.com) — Bluelinea dévoile son chiffre d'affaires du 1er semestre 2020 de 3,30 ME, qui affiche un volume d'activité en progression de 6% sur les six premiers mois de l'année. La société s'appuie sur des mois de janvier et février en croissance cumulée de plus de 30% par rapport à la même période de 2019.

Avec 1 915 kE de revenus générés au 1er semestre, le pôle dédié à prendre soin de personnes âgées à leur domicile est le plus gros contributeur sur la période (58% des revenus) et enregistre une progression de 9%. A fin juin 2020, Bluelinea accompagne 28 375 familles, chiffre relativement stable sur 6 mois.

Par ailleurs, Bluelinea a augmenté ses marges de manoeuvre financières au 1er semestre avec l'émission et l'attribution gratuite à tous les actionnaires de bons de souscription d'actions (BSA), qui ont permis de lever 1 400 KE à fin juin, et l'obtention d'un prêt garanti par l'État (PGE) d'un montant de 1 750 KE ainsi qu'un prêt Bpifrance de 500 KE qui devrait être encaissé au 3ème trimestre.