Bluebus signe un accord exclusif avec le Groupe Syngelidis pour la distribution de ses minibus électriques en Grèce

(Boursier.com) — Dans le cadre du déploiement du circuit de distribution européen de son minibus 6 mètres, Bluebus, constructeur de bus 100% électriques, a conclu un accord exclusif en Grèce avec Syngelidis Group, acteur majeur de l'importation de véhicules. Aiglon, filiale de Syngelidis Group, assurera la distribution du Bluebus 6 m en Grèce, puis à Chypre lorsqu'une version avec volant à droite sera commercialisée.

C'est le premier accord signé par Bluebus pour le dernier-né de sa gamme de bus 100% électriques urbains et périurbains... D'une longueur d'un peu moins de 6 mètres, il a été pensé pour circuler aisément dans les rues étroites des centres villes, mais également pour la desserte quotidienne des quartiers périurbains à faible densité de passagers effectuant de courts trajets. Des spécificités qui sont tout particulièrement adaptées au marché grec.

"Le Bluebus 6m a été éco-conçu en France. Sa structure recyclable à 98% est produite dans nos usines bretonnes certifiées ISO 9001 et ISO 14001 et labellisées Origine France Garantie" commente le groupe.

Doté d'une autonomie pouvant dépasser 280 km, il dispose de 3 packs de batteries tout-solide LMP (Lithium Métal Polymère) et d'une énergie embarquée de 126 kWh. Il peut transporter jusqu'à 35 passagers et son gabarit réduit (5,94 m x 2,21 m x 2,94 m) lui offre une grande maniabilité.

Syngelidis Group est un acteur majeur du secteur des transports en Grèce. Il importe et distribue les marques phares du groupe Stellantis - Peugeot, Citroën, DS Automobiles, Opel et Free2Move - via des réseaux de vente et de service dédiés distincts. Syngelidis Automotive Companies a été la première entreprise automobile en Grèce à mettre en oeuvre les normes ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001 dans toutes ses activités.