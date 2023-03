Blue Solutions et Bluebus s'associent avec Forsee Power pour développer la batterie du futur

(Boursier.com) — Blue Solutions et Bluebus -filiales du Groupe Bolloré- et Forsee Power ont signé deux protocoles d'accord entérinant le lancement de nouveaux projets de collaboration.

D'une part, Blue Solutions et Forsee Power amorcent le développement de systèmes de batteries tout-solide 100% français, disponibles sur le marché à partir de 2026.

D'autre part, Bluebus et Forsee Power s'associent pour intégrer les derniers systèmes de batteries lithium-ion permettant d'élargir la gamme des bus 6 mètres et 12 mètres, et répondre ainsi à l'ensemble des attentes des marchés Européen, moyen-orientaux, et africains.

La nouvelle génération de cellule de batterie (GEN4) développée par Blue Solutions et intégrée par Forsee Power atteindra des performances sans comparaison en terme de densité énergétique. Elle sera capable de maintenir sa capacité tout au long de sa vie et de répondre aux besoins exacts des opérateurs et des constructeurs en termes de vitesse de charge, de durabilité et de sécurité.

Bluebus, constructeur français de bus 100 % électriques, proposera en complément de son offre actuelle LMP, des bus 6 et 12 mètres équipés de systèmes de batteries lithium-ion NMC (Nickel Manganèse Cobalt) à haute densité d'énergie Forsee Zen Plus et Forsee Zen Slim. Bluebus pourra ainsi répondre à tous les usages spécifiques de ses clients et adresser de nouveaux segments de marché.