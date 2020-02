Blue Solutions : conforme aux prévisions en attendant le démarrage des nouvelles productions

(Boursier.com) — A fin décembre 2019, le chiffre d'affaires de Blue Solutions s'élève à 26,4 millions d'euros (38,2 ME à fin décembre 2018), mais le chiffre de 2018 comprenait 12,5 ME de recette en provenance de Bolloré pour un accord de recherche qui a pris fin.

Les ventes de batteries classiques représentent un chiffre d'affaires de 13,9 ME à fin décembre 2019 (427 batteries vendues), à comparer à 13,1 ME à fin décembre 2018 (383 batteries vendues). Les ventes de prototypes s'élèvent à 5,3 ME à fin décembre 2019.

La production de batteries à fin décembre 2019 s'élève à 374 unités (342 en 2018 sur la même période). Le stock global de batteries ressort à 420 unités à fin 2019 contre 1 067 unités au 31 décembre 2018.

Comme prévu, la transformation des usines au Canada et en Bretagne se poursuit afin de permettre le développement de la nouvelle génération de batterie, produite à partir de 2020, plus performante et avec un meilleur prix de revient.

Le Groupe Bolloré rappelle que, suite à l'OPA simplifiée visant les actions de Blue Solutions réalisée en juillet 2017, il s'est engagé à lancer au cours du 1er semestre 2020, une offre d'achat à 17 euros sur les actions Blue Solutions.

Un point détaillé sur Blue Solutions sera fait à l'occasion des résultats 2019 qui seront publiés le 12 mars.