Blue Solutions : Bolloré SE engagera le retrait obligatoire le 15 juillet

(Boursier.com) — A l'issue de l'offre publique d'achat simplifiée initiée par Bolloré SE et visant les actions de la société Blue Solutions, qui s'est déroulée du 29 mai au 8 juillet 2020 inclus, Bolloré SE détient 28.511.261 actions Blue Solutions représentant 51.236.618 droits de vote, soit 97,76% du capital et au moins 98,41% des droits de vote de la société.

Bolloré SE va donc, conformément à son intention exprimée dans le cadre de l'offre, procéder à la mise en oeuvre de la procédure de retrait obligatoire sur les actions Blue Solutions non présentées à l'offre. Les 651.805 actions Blue Solutions non présentées à l'offre par les actionnaires minoritaires représentent 2,24% du capital et au plus 1,59% des droits de vote de la société.

Le retrait obligatoire est libellé au même prix que celui de l'offre, soit 17 euros par action Blue Solutions. Il est entendu que cette indemnisation est nette de tous frais.

Le retrait obligatoire sera mis en oeuvre le 15 juillet, et visera l'ensemble des actions Blue Solutions non détenues par Bolloré SE.