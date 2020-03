Blue Solutions : Bolloré propose une offre alternative par échange d'actions

Blue Solutions : Bolloré propose une offre alternative par échange d'actions









(Boursier.com) — Dans le cadre du repositionnement stratégique de Blue Solutions dans les bus et le stationnaire, le groupe Bolloré a annoncé souhaiter à l'occasion de son offre d'achat au prix de 17 euros, réaliser un retrait obligatoire de Blue Solutions et proposer, pour les actionnaires qui voudraient rester associés au groupe, une alternative sous forme d'échange contre des actions Bolloré. La parité proposée serait de 4,5 actions Bolloré pour 1 action Blue Solutions.

Le dépôt de l'offre par Bolloré est attendu d'ici le mois de mai 2020. Le retrait obligatoire interviendrait en juin.

Sur la base de son plan d'affaires Blue Solutions estime que les contrats récents signés avec Daimler et RTE notamment devraient permettre de faire passer le chiffre d'affaires de 26 millions d'euros en 2019 à 70 millions d'euros en 2020 et plus de 150 millions d'euros à partir de 2021, avec un EBITDA qui deviendrait positif en 2021.

Les premiers travaux effectués par les banques de Bolloré sur la base de ce plan font ressortir une valeur de Blue Solutions de 14 euros.

En 2019, Blue Solutions a dégagé une perte opérationnelle ajustée de 11 millions d'euros et une perte nette de 43 millions d'euros (-33 millions d'euros en 2018). L'endettement net est de 91 millions d'euros intégrant 34 millions d'euros de clause de retour à meilleure fortune en faveur de Bolloré.