Blue Shark Power System : Fin de suspension de cotation

(Boursier.com) — La société Blue Shark Power System (MLBSP) annonce la fin de suspension et la reprise de la cotation sur la plateforme Euronext Access. En effet, la société avait suspendu la cotation du titre le 26 Aout 2021 afin de protéger les actionnaires et avait entrepris en même temps les démarches juridiques et judiciaires nécessaires à la protection du titre vis-à-vis d'agissements de tiers identifiés et localisés en France et sur le territoire de l'union Européenne.

Ces procédures ont nécessité un temps long incompressible et permettent ainsi la reprise de la cotation.