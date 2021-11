Blockhain / NFT : folie spéculative sur Crypto Blockchain Industries, Artmarket.com et The Blockchain Group

(Boursier.com) — L 'euphorie autour des acteurs évoluant sur les segments de la blockchain et des NFT se poursuit en ce début de semaine. A Paris, les exemples les plus frappants sont The Blockchain Group qui s'envole de près de 20% ce matin et surtout Crypto Blockchain Industries qui flambe encore de 21% à 79,6 euros. Le titre du groupe fondé par Frédéric Chesnais a été multiplié par plus de huit depuis le début du mois de novembre et pèse désormais plus de 1,5 milliard d'euros ! La société, créée il y a seulement quelques mois par l'ancien patron d'Atari, réalise moins de 500.000 euros de revenus grâce à deux participations dans les jeux vidéo...

Autre exemple criant autour de ce phénomène NFT : Artmarket.com. La firme qui a annoncé le prochain lancement de sa plateforme NFT bondit encore de plus de 50% à 19,1 euros ce matin. Son titre a été multiplié par plus de 4 depuis le 1er novembre.

Reste désormais à savoir qui sonnera la fin de la récréation.