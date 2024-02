Block s'enflamme à Wall Street

(Boursier.com) — Block , le groupe de services digitaux de paiement de Jack Dorsey, flambait hier soir de 13% après bourse à Wall Street. Le groupe a dépassé les attentes de marché pour le trimestre clos en termes d'Ebitda ajusté, et livré par ailleurs une solide guidance. L'Ebitda ajusté de l'exercice atteint 1,79 milliard contre 1,66-1,68 milliard de dollars de guidance. Sur le premier trimestre fiscal juste entamé, l'Ebitda ajusté est anticipé entre 570 et 590 millions de dollars, à comparer à un consensus de 515 millions. Les revenus trimestriels sont ressortis conformes aux attentes à 5,77 milliards de dollars, en croissance de 24%. L'Ebitda ajusté sur le trimestre clos a été de 562 millions, contre 447 millions de consensus. Le bénéfice net trimestriel attribuable aux actionnaires ordinaires a été de 178 millions de dollars. Enfin, la fintech américaine table sur un Ebitda ajusté 2024 de 2,63 milliards de dollars, une révision en forte hausse, et une marge brute d'au moins 8,65 milliards de dollars.