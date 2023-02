Block s'enflamme à Wall Street

(Boursier.com) — Block , ex-Square, le spécialiste du paiement mobile et électronique, dirigé par Jack Dorsey, bondissait hier soir de 9% après bourse à Wall Street. Pour le quatrième trimestre fiscal, le groupe a publié un bénéfice ajusté par action de 22 cents, pourtant inférieur au consensus qui était de 30 cents. Les revenus totaux ont atteint quant à eux 4,65 milliards de dollars, contre 4,61 milliards de consensus. La progression de Cash App, le service de paiement mobile développé par le groupe, a soutenu les résultats. Block a affiché une marge brute de 1,66 milliard de dollars sur le trimestre, soit une croissance de 40%, dépassant les attentes. La perte nette non-ajustée a été de 114 millions de dollars soit 19 cents par titre. Cash App a amélioré sa marge brute de 64% à 848 millions de dollars sur le trimestre. Les transactions sur la plateforme ont progressé de 16%. Cash App Card a généré plus de 750 millions de dollars de marge brute sur l'année, soit une progression de plus de 50%. Square et son activité 'point of sale' ont progressé de 22% en termes de marge brute.