Block prend une énorme raclée à Wall Street avec Hindenburg

(Boursier.com) — Block s'effondre de 18% sous les 60$ en début de séance à Wall Street, alors que le groupe de services de paiements de Jack Dorsey est la cible des vendeurs à découvert d'Hindenburg Research, qui viennent de dévoiler leur position 'short'. Hindenburg, comme à son habitude, ne se contente pas de sa position vendeuse et y joint un rapport plutôt accablant, du moins s'il se révèle exact. Ainsi, la firme accuse Block de surévaluer ses chiffres d'utilisateurs et de sous-estimer au contraire ses coûts d'acquisition client. Hindenburg explique que son enquête, qui aurait duré deux ans, a conclu que Block avait "systématiquement tiré avantage des catégories qu'il prétendait aider". Hindenburg cite également d'anciens employés de Block, selon lesquels 40 à 75% des comptes qu'ils avaient étudié étaient faux, impliqués dans des fraudes ou bien simplement des comptes additionnels liés à un individu unique.

Hindenburg, qui a récemment fait chavirer l'empire industriel d'Adani Group en Inde, juge aussi que Block masquerait le nombre d'individus sur sa plateforme Cash App en signalant des métriques trompeuses remplies de faux comptes et de doublons. Le vendeur à découvert relève aussi que les cofondateurs de Block, Jack Dorsey et James McKelvey, ont vendu collectivement pour plus d'un milliard de dollars d'actions pendant la pandémie alors que le cours de l'action de la société montait en flèche. D'autres dirigeants, dont le directeur financier et le principal dirigeant de Cash App, ont aussi vendu massivement des actions, selon le rapport détaillé publié sur le site d'Hindenburg.