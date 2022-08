Block dévisse à Wall Street après les comptes

(Boursier.com) — Block , ex-Square, le groupe californien de technologies de paiement mobile et digital de Jack Dorsey, a battu le consensus de résultats sur le trimestre clos, mais le titre décrochait après bourse à Wall Street hier soir suite aux annonces. Plusieurs métriques clés ont en effet raté le consensus. Le groupe a fait état d'une chute de 34% des revenus bitcoin de Cash App à 1,79 milliard de dollars. Une charge de 36 millions de dollars a été passée par ailleurs sur les investissements BTC. La marge brute sur le trimestre clos a représenté 1,47 milliard de dollars, contre 1,46 milliard de consensus. Le bénéfice ajusté par action a été de 18 cents, contre 16 cents de consensus. Hors bitcoin, les revenus trimestriels ont été de 2,62 milliards de dollars, en croissance de 34%. Block a déclaré que la baisse de son activité 'crypto' était "principalement due à une baisse de la demande des consommateurs et du prix du bitcoin, liée en partie à une incertitude plus large autour des actifs digitaux, qui a plus que compensé l'avantage de la volatilité du prix du bitcoin au cours du trimestre".

"Au cours des prochains trimestres, les revenus et la marge brute du bitcoin pourraient fluctuer en raison de l'évolution de la demande des clients ou du prix du marché du bitcoin", a ajouté la société...