Bleecker : près de 2 ME de bénéfices au 1er semestre

(Boursier.com) — Le Groupe Bleecker publie ses résultats consolidés intermédiaires au 28 février 2022, pour le 1er semestre de l'exercice ouvert le 1er septembre 2021. Le total du bilan consolidé s'élève à 748.120 kE (708.239 kE au 28 février 2021).

Les capitaux propres consolidés part du Groupe s'élèvent à 333.734 kE (297.968 kE au 28 février 2021).

Le résultat net est de 1.961 kE (Part du Groupe) contre -3.576 kE au 28 février 2021

Perspectives

L'exercice 2022 est marqué par le conflit armé entre l'Ukraine et la Russie. Il constitue une source potentielle de risques et d'incertitudes fortes dont les conséquences économiques (directes et indirectes), financières, sociales et environnementales pourraient avoir des impacts négatifs significatifs sur tous les acteurs économiques. Le Groupe Bleecker n'opère ni en Ukraine, ni en Russie, mais reste cependant attentif aux effets indirects du conflit et des sanctions imposées à la Russie sur ses activités. Aucune incidence significative sur l'activité du Groupe Bleecker n'a été identifiée à la date de publication.

Bleecker poursuit sa politique d'investissement en immeubles de bureaux parisiens ainsi que sur les parcs et locaux d'activités récents en Ile de France. Bleecker demeure attentif aux opportunités qu'offre le marché concernant les actifs sécurisés de très bonne qualité, les locaux d'activité récents, implantés stratégiquement et présentant une synergie avec les actifs déjà acquis par le Groupe ; ainsi que ceux présentant une forte création de valeur.

Bleecker poursuit sa stratégie de revalorisation de ses actifs en patrimoine par : la réalisation de programmes de travaux de repositionnement ; la restructuration/réhabilitation d'actifs, tel que celui du boulevard de Grenelle à Paris 15ème ; le développement de la certification environnementale BREEAM-IN-USE sur ses actifs les plus significatifs.