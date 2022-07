Bleecker : près de 15 ME de revenus locatifs sur 9 mois

(Boursier.com) — Le Groupe Bleecker annonce des revenus locatifs (chiffre d'affaires) consolidés de 4,62 millions d'euros pour le 3e trimestre de l'exercice ouvert le 1er septembre 2021 (5,69 ME pour le 3e trimestre de l'exercice ouvert le 1er septembre 2020). Le retrait des revenus locatifs s'explique principalement par les cessions d'actifs intervenues à la fin de l'exercice précédent.

Sur 9 mois, les revenus locatifs sont de 14,58 ME (16,39 ME un an plus tôt). Ils reculent de -11%.

Le Groupe Bleecker n'a pas identifié d'impact significatif de la crise sanitaire liée à la Covid-19 sur son activité du 3è trimestre. Le positionnement du Groupe et sa stratégie ont fait preuve de résilience face à cette situation exceptionnelle.

Par ailleurs, le conflit armé entre l'Ukraine et la Russie constitue une source potentielle de risques et d'incertitudes fortes dont les conséquences économiques (directes et indirectes), financières, sociales et environnementales pourraient avoir des impacts négatifs significatifs sur tous les acteurs économiques. Le Groupe Bleecker n'opère ni en Ukraine, ni en Russie, mais reste attentif aux effets indirects du conflit et des sanctions imposées à la Russie sur ses activités. Aucune incidence significative sur l'activité du Groupe Bleecker n'a été identifiée à la date de publication.

Perspectives

Bleecker poursuit sa politique d'investissement en immeubles de bureaux parisiens ainsi que sur les parcs et locaux d'activités récents en Ile de France. Le groupe demeure attentif aux opportunités du marché concernant les actifs sécurisés de très bonne qualité, les locaux d'activité récents, implantés stratégiquement et présentant une synergie avec les actifs déjà acquis par le Groupe ; ainsi que ceux présentant une forte création de valeur. Bleecker poursuit également sa stratégie de revalorisation de ses actifs en patrimoine.

Bleecker poursuit également l'optimisation de sa dette en saisissant les opportunités de financement bancaire concernant ses nouvelles acquisitions, mais également pour le refinancement de l'endettement existant.

Le groupe reste susceptible de poursuivre ses arbitrages d'actifs matures ou non stratégiques, afin d'investir dans de nouveaux projets immobiliers, offrant une rentabilité attractive et/ou disposant d'un potentiel de revalorisation à moyen ou long terme.