(Boursier.com) — Bleecker publie ses comptes consolidés semestriels au 28 février 2023, soit sur la période du 1er septembre 2022 au 28 février 2023. Ainsi sur la période, le résultat net de Bleecker est de -8,28 millions d'euros (Part du Groupe), contre +1,96 ME au 28 février 2022.

Le total du bilan consolidé s'élève à 738,95 ME (748,12 ME au 28 février 2022).

Les capitaux propres consolidés part du Groupe s'élèvent à 318,33 ME (333,73 ME au 28 février 2022à.

Perspectives

Bleecker adapte sa politique d'investissement en immeubles de bureaux parisiens ainsi que sur les parcs et locaux d'activités récents en Ile de France compte tenu de la situation macroéconomique et internationale.

Néanmoins, fort d'un portefeuille d'actifs essentiellement parisiens et restructurés et bénéficiant d'un taux d'occupation élevé, Bleecker demeure attentif aux opportunités du marché concernant les actifs sécurisés de très bonne qualité, les locaux d'activité récents, implantés stratégiquement et présentant une synergie avec les actifs déjà acquis par le Groupe ; ainsi que ceux présentant une forte création de valeur.

Bleecker poursuit sa stratégie de valorisation de ses actifs en patrimoine et la consolidation de sa dette en saisissant les opportunités de financement bancaire en vue notamment de refinancer et sécuriser l'endettement existant. Bleecker reste également susceptible de poursuivre ses arbitrages d'actifs matures ou non stratégiques, afin d'investir dans de nouveaux projets immobiliers.

Bleecker demeure confiant dans la poursuite de sa stratégie, grâce à son positionnement. Compte tenu du contexte économique généré par la situation macroéconomique et internationale, Bleecker se réserve, néanmoins, la faculté d'étudier d'autres thèses d'investissement.