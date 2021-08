Bleecker : Milestone s'est à nouveau allégée

Bleecker : Milestone s'est à nouveau allégée









(Boursier.com) — Par courrier reçu le 30 juillet à l'AMF, la société à responsabilité limitée Milestone -contrôlée par la société à responsabilité limitée Société Céréales et Investissements, elle-même détenue par des membres de la famille Solal- a déclaré avoir franchi en baisse, le 30 juillet, les seuils de 15% du capital et des droits de vote de la société Bleecker. Elle détient 153.936 actions Bleecker représentant autant de droits de vote, soit 13,66% du capital et des droits de vote de la société.

Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Bleecker hors marché.