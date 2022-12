Bleecker : les comptes virent au rouge sur l'exercice 2021-2022

(Boursier.com) — Au titre de l'exercice clos le 31 août 2022, Bleecker publie des produits opérationnels de 24,01 millions d'euros (21,78 ME un an plus tôt).

Le résultat opérationnel après cession d'actif ressort à 4,78 ME (87,01 ME au 31 août 2021).

Le résultat net annuel de Bleecker s'établit en perte de -5,17 ME (+76,89 ME au 31 août 2021).

Bleecker rappelle la mise en paiement, le 25 mai, d'un dividende de 41,93 euros par action.

Bleecker précise ne pas avoir identifié d'impact significatif lié au conflit armé entre l'Ukraine et la Russie. Le groupe reste cependant attentif aux effets indirects du conflit et des sanctions imposées à la Russie sur ses activités.