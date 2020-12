Bleecker : 33 ME de bénéfices sur l'exercice 2019-2020

(Boursier.com) — Le Groupe Bleecker publie les résultats consolidés audités de l'exercice clos le 31 août 2020. Le résultat net ressort à 32,93 millions d'euros (75,07 ME au 31 août 2019). Le résultat net part du groupe est de 31,84 ME (74,28 ME un an plus tôt).

Le Groupe Bleecker n'a pas identifié d'impact significatif de la crise sanitaire liée à la Covid-19 sur l'exercice clos au 31 août 2020. Grâce à la mise en place avec ses parties prenantes de mesures spécifiques, principalement dans le domaine des baux (étalement du paiement des loyers) et des financements (report d'échéances), Bleecker a pu maintenir ses revenus locatifs au titre de l'exercice écoulé.

Le total du bilan consolidé s'élève à 716,95 ME (683,8 ME au titre de l'exercice précédent). Les capitaux propres consolidés part Groupe s'élèvent à 301,54 ME (269,7 ME au titre de l'exercice précédent). Cette variation s'explique, pour l'essentiel, par l'augmentation de la valorisation des actifs immobiliers à périmètre constant.

Bleecker poursuit sa politique d'investissement en immeubles de bureaux parisiens ainsi que sur les parcs et locaux d'activités récents en Ile de France.

Bleecker a également publié ses revenus locatifs du 1er trimestre de l'exercice ouvert le 1er septembre 2020.