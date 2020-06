Blank, la néo-banque des professionnels indépendants, nouvelle startup du groupe Crédit Agricole

(Boursier.com) — Pour répondre aux besoins toujours plus spécifiques des professionnels indépendants, qu'ils soient artisans ou freelances, La Fabrique by CA, le startup studio du groupe Crédit Agricole, lance Blank (blank.app), la néo-banque qui allie un compte pro et un espace de gestion administrative et financière, spécialement pensée pour les travailleurs indépendants.

Dirigée par Paul-Henri Blaiset, la néo-banque est accessible en version test dès le mois de juin, et devrait lancer ses premiers services au dernier trimestre 2020, avec le soutien du groupe Crédit Agricole.

Réduire un poids administratif disproportionné

Afin de libérer les travailleurs indépendants des lourdeurs comptables et administratives, le startup studio du groupe Crédit Agricole lance Blank, la néo-banque intelligente qui accompagne les indépendants à chaque étape de leur activité. Création d'entreprise, choix d'un statut, déclarations en ligne, assurances professionnelles, compte pro, comptabilité, facturation... Blank se compose d'un compte pro disponible en deux versions (classique et premium) ainsi que d'un espace de gestion lié au compte pro Blank ou à tout compte professionnel classique ouvert auprès d'une autre banque.

Avec Blank, d'autant plus dans un contexte d'incertitude, le professionnel indépendant peut bénéficier d'une vision claire de ses dépenses et de ses charges à venir, d'assurances professionnelles inédites, ou encore simplement d'un espace de gestion en ligne qui lui permet d'émettre ses devis et ses factures, de catégoriser automatiquement ses charges ou encore de supprimer la saisie comptable pour ses notes de frais.

Proposer un accompagnement en continu

Parce que Blank a été créé par d'anciens indépendants pour les indépendants (freelances, artisans, métiers d'arts, et bien d'autres), la néo-banque prévoit un accompagnement humain en continu propre aux besoins des professionnels "à leur compte", avec un conseiller disponible par messagerie ou téléphone pour répondre à toutes leurs interrogations juridiques, fiscales ou sociales, et des ressources documentaires simples et extensives sur toutes les questions liées à l'initiation et au suivi d'une activité professionnelle.

Grâce aux synergies liées dès la création de la néo-banque avec le groupe Crédit Agricole, Blank est en mesure de proposer des assurances professionnelles inédites pour une néo-banque, telles que le doublement de la garantie constructeur sur le matériel professionnel et les meilleures garanties de revenus en cas d'hospitalisation, ainsi que de l'affacturage pour répondre aux besoins en trésorerie...

"Avec Blank, nous voulons libérer les travailleurs indépendants du poids inhérent à leur statut qui pourrait les ralentir dans le développement de leur entreprise ou la réalisation de leurs missions. Notre néo-banque est pensée comme une plateforme au service des indépendants, parce que nous sommes convaincus que c'est la mission d'une banque que d'être utile à ses clients" commente Paul-Henri Blaiset, CEO de Blank.

Service complet

De par sa technologie, et sa philosophie de travail "en réseau" avec des acteurs de référence de la banque, de l'assurance et de la comptabilité d'entreprise, Blank sera en mesure, dès son lancement au dernier trimestre 2020, de proposer un service complet et adapté aux besoins de tous les indépendants traditionnels (électriciens, plombiers, menuisiers, serruriers...) et des freelances (graphistes, développeurs, pigistes...). La néo-banque est d'ores et déjà disponible en version test sur inscription, en vous rendant sur blank.app.

Le lancement de cette néo-banque est une concrétisation de la stratégie innovante de création de plateformes de services bancaires et extra-bancaires annoncée par le Crédit Agricole dans son Plan à Moyen Terme 2022. Elle participe également à l'ambition du Crédit Agricole à devenir no1 en conquête sur tous ses marchés.