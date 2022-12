Blackstone : une chute boursière justifiée ?

(Boursier.com) — Blackstone perd encore un peu de terrain avant bourse à Wall Street ce vendredi, après une correction de 7,1% hier soir. Le géant américain de la gestion d'actifs a annoncé en effet hier son intention de limiter les rachats d'investisseurs sur son fonds immobilier Real Estate Income Trust (REIT) de 69 milliards de dollars. Le groupe précise avoir reçu trop de demandes. Les rachats auraient atteint des limites prédéfinies, et Blackstone n'aurait donc pas fixé les limites dans l'urgence. Néanmoins, ces annonces ont alimenté les inquiétudes des investisseurs quant à l'avenir du REIT, qui représente environ 17% des bénéfices de Blackstone, selon l'agence Reuters. De nombreux investisseurs du REIT craignent que Blackstone ait mis du temps à ajuster la valorisation du véhicule à celle des REIT cotés en bourse qui ont été touchés par la hausse des taux d'intérêt, a déclaré à Reuters une source proche du fonds. La hausse des taux d'intérêt pèse en effet sur les valeurs immobilières car elle rend le financement des propriétés plus coûteux...

Blackstone a indiqué un rendement de 9,3% depuis le début de l'année sur le REIT, déduction faite des frais, alors que le Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index ressort pour sa part en baisse de 22,2% sur la même période. Cette surperformance a amené certains investisseurs à se demander comment Blackstone parvenait à évaluer le REIT et provoqué des "prises de bénéfices". Un porte-parole de Blackstone cité par Reuters a refusé de commenter la façon dont la société basée à New York calculait la valorisation du REIT, mais a déclaré que son portefeuille était concentré dans le logement locatif et la logistique dans le sud et l'ouest des États-Unis, avec des baux de courte durée et des loyers supérieurs à l'inflation. Le porte-parole a ajouté que le REIT s'appuyait sur une structure de dette à taux fixe à long terme, ce qui le rendait résilient et même "solide comme le roc". Le FPI est commercialisé auprès d'investisseurs individuels fortunés. Deux sources proches du dossier ont déclaré à Reuters que les turbulences sur les marchés asiatiques, alimentées par les inquiétudes concernant les perspectives économiques et la stabilité politique de la Chine, avaient aussi contribué aux rachats. La majorité des investisseurs qui rachètent viendraient d'Asie et avaient besoin de liquidités...