Blackstone : troisième trimestre contrasté

(Boursier.com) — Blackstone a annoncé pour le troisième trimestre un bénéfice distribuable de 1,21 milliard de dollars soit 94 cents par titre, contre un consensus d'environ 1$ par titre. Ce bénéfice ressort en déclin de 12% en glissement annuel. Le management du géant américain de la gestion alternative souligne l'incertitude autour des taux et de l'inflation. Les actifs sous gestion en fin de période atteignent 1.007 milliards de dollars, en croissance de 6% en glissement annuel. Le bénéfice net GAAP a été de 921 millions de dollars sur le trimestre et 2,3 milliards de dollars à ce stade de l'année. Le bénéfice net part du groupe a atteint 552 millions de dollars sur le trimestre et 1,2 milliard de dollars à neuf mois.