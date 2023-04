Blackstone : sous pression ?

(Boursier.com) — Blackstone , le géant américain de l'investissement, a publié pour son premier trimestre fiscal un bénéfice "distribuable" de 1,25 milliard de dollars soit 97 cents par titre, en déclin de 36% en glissement annuel. Le groupe new-yorkais a battu le consensus de marché qui se situait à 94 cents. Le niveau des actifs totaux sous gestion se rapproche quant à lui de la barre symbolique des 1.000 milliards de dollars, en croissance de 8% à 991 milliards de dollars. Le gestionnaire d'actifs, très présent sur les segments du private equity et de l'immobilier, a affiché un bénéfice trimestriel des commissions en retrait de 9% à 1,04 milliard de dollars. Enfin, le bénéfice net consolidé trimestriel a été de 211 millions de dollars, contre 2,5 milliards de dollars un an avant, avec la forte baisse des cessions d'actifs et l'érosion de valeur des actifs.