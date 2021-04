Blackstone : solide début d'exercice

(Boursier.com) — Blackstone bondit de 3% en pré-séance à Wall Street après avoir réalisé un très bon premier trimestre. La société d'investissement a vu ses actifs sous gestion progresser de 21% à 648,8 milliards de dollars sur la période alors que le bénéfice net a atteint 1,75 Md$ ou 2,47$ par titre contre une perte de 1,07 Md$ un an plus tôt. Le BPA distribuable s'établit à 96 cents contre 46 cents un an auparavant et 76 cents de consensus.