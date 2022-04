Blackstone s'offre PS Business Parks pour 7,6 milliards

(Boursier.com) — Blackstone se renforce encore dans l'immobilier. Le fonds d'investissement américain a accepté de débourser 7,6 milliards de dollars pour racheter PS Business Parks. Les affiliés de Blackstone Real Estate offrent 187,50$ par action en espèces pour reprendre la société californienne, soit une prime d'environ 12% par rapport au cours de clôture de PSB vendredi.

"Nous sommes ravis d'ajouter le parc d'activités, les bureaux et les actifs industriels de PS Business Parks à notre portefeuille et nous sommes impatients de tirer parti de notre expertise pour fournir le meilleur service et la meilleure expérience possible aux clients de PSB", a déclaré David Levine, co-responsable des acquisitions pour les Amériques chez Blackstone Immobilier.

La transaction devrait être conclue au troisième trimestre. L'accord comprend néanmoins une période de " go-shop " qui expirera dans 30 jours, au cours de laquelle PSB pourra activement solliciter et examiner des propositions d'acquisition alternatives.