Blackstone : pourrait s'offrir une importante tour de bureaux à Manhattan

(Boursier.com) — Blackstone serait en pourparlers avancés pour acquérir une participation de 49% dans une tour de bureaux à Manhattan dans le cadre d'un accord qui valoriserait le gratte-ciel 2,85 milliards de dollars. Selon la presse américaine, le 'Wall Street Journal' et 'Bloomberg' en tête, le fonds d'investissement serait proche de trouver un accord avec Brookfield, le développeur de 'One Manhattan West'. Blackstone poursuit la transaction par l'intermédiaire de sa fiducie de placement immobilier non cotée, connue sous le nom de BREIT. 'Bloomberg' avait rapporté la semaine passée que Brookfield étudiait la vente d'une participation dans l'immeuble, qui abrite des locataires tels que le cabinet d'avocats Skadden, Slate, Meagher & Flom et la Ligue nationale de hockey.

La pandémie a durement touché le marché des bureaux à New York, mais les locations et les transactions sont reparties depuis la 'réouverture' de la ville. En septembre, Google a annoncé son intention d'acheter un bureau à Manhattan, qu'il loue déjà, pour 2,1 milliards de dollars.