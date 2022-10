Blackstone : les actifs sous gestion se rapprochent des 1.000 milliards de dollars

(Boursier.com) — Les bénéfices de la firme américaine d'investissement Blackstone ont reculé, alors que le resserrement des conditions financières et la chute des valorisations boursières ont poussé le plus grand gestionnaire d'actifs alternatifs au monde à ralentir considérablement ses cessions d'investissements. Selon les résultats du troisième trimestre publiés ce jour, Blackstone n'a vendu "que" 15 milliards de dollars d'actifs, moitié moins que sur le précédent trimestre. En raison du ralentissement des ventes d'actifs, les bénéfices distribuables de Blackstone, mesure privilégiée par les analystes comme indicateur des flux de trésorerie, ont chuté de 16% en glissement annuel à 1,4 milliard de dollars, soit 1,06$ par action. Néanmoins, la firme se rapproche des 1.000 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Le bénéfice net consolidé trimestriel a été de 2,3 millions de dollars seulement, contre 1,4 milliard de dollars pour la période correspondante, l'an dernier.

Les revenus de la société de capital-investissement ont chuté à 1,06 milliard de dollars, contre 6,22 milliards de dollars un an plus tôt. Les bénéfices de commissions ont augmenté toutefois à 98 cents par action contre 65 cents par action un an avant. Le total des actifs sous gestion a augmenté tout de même de 30% pour atteindre 951 milliards de dollars.