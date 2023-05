Blackstone et Thomson Reuters cèdent encore des titres LSE

(Boursier.com) — Un consortium d'investisseurs comprenant Blackstone et Thomson Reuters, mais aussi le Canada Pension Plan Investment Board et le fonds souverain singapourien GIC, a cédé pour 2,7 milliards de livres, ou 3,4 milliards de dollars, de titres du LSE (London Stock Exchange). Ainsi, la firme d'investissement et le propriétaire de Reuters ont procédé à une offre accélérée, dévoilée hier après la clôture, et comprenant finalement 33 millions de titres à 80,5£ pièce - une décote de 5% sur la clôture d'hier. JP Morgan, Bank of America, Citi et Barclays coordonnaient cette offre. Le groupement de Blackstone et Thomson Reuters avait déjà procédé à une cession de 2 milliards de dollars de titres LSE en mars. Ils sont devenus actionnaires de la bourse de Londres lors de la cession du fournisseur de données financières Refinitiv en 2021. La cession dévoilée ce jour correspond à une participation de 6% au capital de l'opérateur de la bourse londonienne.