Blackstone : bénéfice plus que doublé

(Boursier.com) — Blackstone , leader de la gestion d'actifs alternatifs, a annoncé des bénéfices distribuables plus que doublés au troisième trimestre, atteignant un record dans un contexte de faibles taux d'intérêt et de reprise économique. Le groupe new-yorkais a révélé un profit distribuable de 1,28$ par action, en hausse de 112%, dépassant l'estimation moyenne des analystes de Wall Street qui était de 91 cents. Blackstone a déclaré avoir encaissé 21,8 milliards de dollars au cours du trimestre, notamment sur la vente de sa participation dans la société américaine de logiciels de chaîne d'approvisionnement Blue Yonder au géant japonais de l'électronique Panasonic. Blackstone a également déclaré avoir dépensé 37,1 milliards de dollars en nouveaux investissements, notamment pour la prise de contrôle de 6,7 milliards de dollars de l'opérateur de centre de données QTS Realty Trust Inc et l'acquisition de la société de location de maisons unifamiliales Home Partners of America dans le cadre d'un accord de 6 milliards de dollars. Blackstone a déclaré que son fonds de capital-investissement s'était apprécié de 9,9% au cours du trimestre. Les fonds immobiliers ont progressé respectivement de 16,2% et 7,6%.

En GAAP, Blackstone a indiqué que son bénéfice net avait presque doublé pour atteindre 1,4 milliard de dollars, grâce à ses bénéfices d'investissement. Ses revenus nets de performance cumulés ont atteint 8,3 milliards de dollars. Le total des actifs sous gestion a atteint 730,7 milliards de dollars, contre 648,8 milliards de dollars trois mois plus tôt.