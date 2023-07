Blackstone : 1.000 milliards de dollars !

(Boursier.com) — Blackstone est la première société de capital-investissement à gérer 1.000 milliards de dollars, mais ses résultats du deuxième trimestre ressortent par ailleurs mitigés. Le bénéfice distribuable au deuxième trimestre a chuté ainsi de près de 40%, en raison d'une forte baisse des ventes d'actifs provenant principalement de ses activités immobilières et de crédit. Le bénéfice distribuable, qui représente les liquidités utilisées pour verser des dividendes aux actionnaires, est retombé à 1,2 milliard de dollars contre près de 2 milliards un an plus tôt. Il représente 93 cents par titre. Blackstone a indiqué que son bénéfice net provenant de la vente d'actifs avait chuté de 82% à 388 millions de dollars. Une part importante de la réduction des cessions d'actifs provient de l'unité immobilière. En revanche, l'activité de capital-investissement a enregistré une croissance de 20% des commissions de performance. Les fonds de capital-investissement se sont appréciés de 3,5% au cours du trimestre, contre une croissance de 8,3% de l'indice de référence S&P 500. Ses fonds de crédit privés ont gagné 3,3% tandis que les actifs des fonds spéculatifs ont augmenté de 1,9%. Les fonds immobiliers opportunistes sont restés stables. Le bénéfice net de Blackstone s'est élevé à 601,3 millions de dollars.

Le total des actifs sous gestion de Blackstone a atteint pour la première fois le cap des 1.000 milliards de dollars et était conforme à ses perspectives antérieures, soutenu par une forte levée de fonds de plus de 30 milliards de dollars durant le trimestre.