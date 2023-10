BlackRock : une "baleine" retire 19 milliards de dollars !

(Boursier.com) — BlackRock , le colosse américain de la gestion d'actifs, a dépassé le consensus de profit pour le troisième trimestre fiscal, mais a aussi fait état d'indications préoccupantes concernant la collecte. Sur le trimestre écoulé, le bénéfice ajusté par action a été de 10,91$, contre un consensus voisin de 8,3$. Cependant, les flux nets entrants pour le trimestre sont tombés à 2,57 milliards de dollars contre 16,9 milliards de dollars l'année dernière, à la même époque, reflétant... 49 milliards de dollars de sorties nettes provenant de stratégies d'actions institutionnelles indicielles à commissions réduites, dont 19 milliards de dollars du fait d'un seul client international ! Qu'on se rassure tout de même, BlackRock a terminé le troisième trimestre avec 9.100 milliards de dollars d'actifs sous gestion, contre 7.960 milliards de dollars un an plus tôt et environ 9.400 milliards de dollars en fin de deuxième trimestre. Les revenus trimestriels de BlackRock ont augmenté de 5% à 4,52 milliards de dollars, avec la croissance organique et les fluctuations de marché.

Larry Fink, directeur général de la firme, indique que "pour la première fois en près de deux décennies, les clients obtiennent un réel retour sur le cash et peuvent attendre une plus grande clarté sur la politique monétaire et les marchés avant de retourner vers le risque. Cette dynamique a pesé sur l'industrie et sur les flux de BlackRock au troisième trimestre".