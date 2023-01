BlackRock tranche dans ses effectifs

(Boursier.com) — BlackRock est la dernière société financière américaine à réduire ses effectifs dans le cadre de diminutions des coûts plus larges, avec des plans de licenciement d'environ 500 employés. Le Financial Times rapporte ainsi que BlackRock prévoit de supprimer 500 postes de son effectif mondial, alors que le plus grand gestionnaire d'actifs au monde est aux prises avec les retombées de la baisse massive du marché. Les suppressions d'emplois équivaudraient à une réduction d'environ 2,5% de son effectif total de près de 20 000 personnes, dont environ un tiers aux États-Unis. Les réductions d'effectifs ont été annoncées dans une note interne du directeur général Larry Fink et du président Rob Kapito, affirme le FT.