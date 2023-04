BlackRock : toujours solide ?

(Boursier.com) — BlackRock , géant américain et leader mondial de la gestion d'actifs, a publié pour le premier trimestre un bénéfice net de 1,16 milliard de dollars contre 1,44 milliard un an avant. Les actifs sous gestion ont grimpé à 9.090 milliards de dollars environ. Malgré la baisse de 18% du bénéfice, le groupe a battu le consensus. Les entrées nettes pour le premier trimestre se sont élevées à 110 milliards de dollars, contre 86 milliards de dollars un an plus tôt. "Je pense que la crise de confiance actuelle dans le secteur bancaire régional accélérera encore la croissance des marchés de capitaux, et BlackRock sera un acteur central", a lancé Larry Fink, PDG de BlackRock, en marge des résultats. La firme a dégagé sur le trimestre écoulé un bénéfice ajusté de 7,93$ par action, meilleur que prévu. Les revenus trimestriels sont tombés à 4,2 milliards de dollars contre 4,7 milliards de dollars.