BlackRock sous les... 7.000 milliards de dollars sous gestion

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — BlackRock, le géant américain de la gestion d'actifs, a vu ses actifs totaux sous gestion reculer sous la barre des 7.000 milliards de dollars, ce qui reste évidemment... assez conséquent. La chute des actifs sous gestion observée au premier trimestre 2020 avec le krach boursier n'en représente pas moins un record. Les portefeuilles des clients du groupe ont en effet été durement malmenés par la crise consécutive à l'épidémie de coronavirus Covid-19. Les revenus totaux de la firme sur le trimestre clos ont tout de même augmenté de 11% à 3,71 milliards de dollars. Le bénéfice net est ressorti à 806 millions de dollars et 5,15$ par titre, contre 1,05 Md$ un an avant. Les actifs sous gestion en fin de période représentaient environ 6.470 milliards de dollars. Ils étaient de 6.520 milliards un an avant et de... 7.430 milliards de dollars à la fin du quatrième trimestre 2019.