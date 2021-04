BlackRock : plus de 9.000 milliards de dollars d'actifs sous gestion !

(Boursier.com) — Très solide début d'année pour BlackRock. Le numéro un mondial de la gestion d'actifs a dégagé sur les trois premiers mois de l'exercice 2021 un profit net de 1,2 milliard de dollars ou 7,77$ par titre contre un profit de 1,03 Md$ ou 6,60$ par action un an plus tôt. Le consensus tablait sur un bpa de 7,64$. Portés par la hausse des places boursières, les actifs sous gestion du groupe ont atteint un niveau record de 9.000 milliards de dollars sur le trimestre. Les obligations ont attiré les flux les plus importants avec un montant net de 60,8 milliards de dollars au cours de la période, suivis par les actions avec 49,9 Mds$. Le total des flux nets a atteint un record de 172 milliards de dollars.

Les revenus globaux ressortent à 4,40 Mds$ contre 3,71 Mds$ au premier trimestre 2020. Les recettes provenant des frais de conseil en investissement, qui constituent la majeure partie des bénéfices de BlackRock, ont atteint 3,47 milliards de dollars au cours du trimestre, contre 2,9 Mds$ un an plus tôt.