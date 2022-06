BlackRock : lancement d'une nouvelle stratégie d'investissement perpétuelle d'infrastructure, axée sur la transition énergétique mondiale

(Boursier.com) — BlackRock annonce le lancement d'une nouvelle stratégie d'investissement perpétuelle d'infrastructure, axée sur la transition énergétique mondiale. Plus de la moitié de la stratégie sera initialement allouée à l'Europe.

Ce lancement répond aux attentes des clients dans un contexte macro et géopolitique inédit. Les investisseurs sont à la recherche de placements leur permettant de diversifier leurs rendements dans un environnement de marché inflationniste, tout en intégrant les questions de transition/ sécurité/ indépendance énergétique.

Pour Edwin Conway, responsable monde de la plateforme BlackRock Alternative Investors, commente : "La convergence des thématiques d'investissement dans les domaines des infrastructures d'une part et de la durabilité d'autre part représente, selon nous, l'une des plus grandes opportunités dans le secteur des investissements alternatifs. De plus, les événements récents ont renforcé l'attention portée à la sécurité énergétique et accentué la nécessité d'investir dans les infrastructures. Les marchés privés continueront à jouer un rôle central dans la transition énergétique, et nous sommes heureux d'offrir à nos clients une nouvelle stratégie qui leur permettra d'intégrer la transition dans leurs allocations, mais également de contribuer à la progression de cette dernière".

BlackRock déjà participe activement à la transition énergétique, avec à ce jour plus de 55 milliards de dollars d'investissements déployés par le biais de stratégies d'infrastructure.

La transition mondiale vers une économie verte entraîne des bouleversements dans tous les secteurs des infrastructures et offre des opportunités d'investissement attractives dans plusieurs domaines. Selon les estimations, 125.000 milliards de dollars d'investissements sont nécessaires à l'échelle mondiale d'ici 2050 pour atteindre le net zéro, dont plus de 4 000 milliards de dollars par an, contre 1.000 milliards de dollars par an actuellement.

Selon le BlackRock Investment Institute, le remplacement progressif l'énergie russe accélérera la transition nette zéro en Europe sur le long terme mais la trajectoire de cette transition sera plus disparate au niveau mondial.