BlackRock : l'un des gagnants de la crise bancaire ?

(Boursier.com) — La Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), agence américaine de garantie des dépôts bancaires, a retenu les services de l'unité Financial Market Advisory de BlackRock pour céder les portefeuilles de titres qu'elle a maintenus sous séquestre après les effondrements de Signature Bank et SVB, note Reuters. Les valeurs nominales des deux portefeuilles sont d'environ 27 milliards de dollars et 87 milliards de dollars. La FDIC avait auparavant annoncé en début de semaine le processus de commercialisation d'un portefeuille de prêts d'environ 60 milliards de dollars conservé sous séquestre suite à la faillite de Signature Bank. Les titres confiés au géant de la gestion d'actifs BlackRock sont principalement des titres adossés à des créances hypothécaires d'agences (MBS), des obligations hypothécaires garanties et des titres adossés à des créances hypothécaires commerciales. Reuters avait précédemment indiqué que la FDIC avait retenu initialement d'autres conseillers pour vendre ces portefeuilles de titres, mais que les nouveaux propriétaires de SVB et Signature avaient refusé.