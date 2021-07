BlackRock : l'inflation n'est pas transitoire !

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — BlackRock , le géant américain de la gestion d'actifs, a dépassé les attentes de profits pour son second trimestre et terminé la période avec près de... 9.500 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Le résultat trimestriel a grimpé de 28%. Le bénéfice ajusté a représenté 1,55 milliard de dollars soit 10,03$ par titre, contre 1,21 milliard un an avant. Le consensus était de 9,46$ de bpa ajusté. Les revenus ont atteint quant à eux 4,82 milliards de dollars sur le trimestre, en progression de 32%. La collecte nette est ressortie à 81 milliards. On notera enfin un commentaire plutôt surprenant provenant de Larry Fink, le patron de BlackRock : "Je ne pense pas que l'inflation soit transitoire". On saluera cette louable honnêteté, peu avant l'intervention du président de la Fed Jerome Powell, qui devrait en revanche confirmer la vision de la banque centrale selon laquelle la hausse des prix ne serait pas un phénomène durable.