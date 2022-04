BlackRock en grande forme

(Boursier.com) — BlackRock , le géant américain de la gestion d'actifs, a annoncé pour son premier trimestre fiscal un bénéfice net de 1,44 milliard de dollars soit 9,35$ par action, contre 1,2 milliard de dollars et 7,77$ par titre sur la période comparable, l'an dernier. Le bénéfice ajusté par action a été de 9,52$, contre 8,04$ un an auparavant. Les revenus ont totalisé 4,7 milliards de dollars contre 4,4 milliards un an plus tôt. Le consensus de Wall Street était de 8,7$ de bénéfice par action et 4,67 milliards de revenus.

BlackRock a déclaré que la croissance des revenus était tirée par "une forte croissance organique et une croissance de 11% des revenus des services technologiques, partiellement compensée par une baisse des commissions de performance". La société a racheté pour 500 millions de dollars d'actions au premier trimestre. Le total des flux nets est tombé à 86,36 milliards de dollars contre 171,64 milliards de dollars il y a un an et en deçà de l'estimation de Wall Street de 115,8 milliards de dollars. Les actifs sous gestion de la société ont augmenté de 6% pour atteindre environ 9.570 milliards de dollars.