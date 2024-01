BlackRock dépasse les attentes et s'offre Global Infrastructure Partners

(Boursier.com) — BlackRock a annoncé pour son quatrième trimestre des revenus et profits supérieurs aux attentes. Le bénéfice ajusté par action a été de 9,66$, contre 8,8$ de consensus et 8,93$ un an avant. Les revenus ont totalisé quant à eux 4,63 milliards de dollars, contre 4,34 milliards un an auparavant. Par ailleurs, le géant de la gestion d'actifs a aussi annoncé l'acquisition de Global Infrastructure Partners, un gestionnaire de fonds d'infrastructure indépendant, dans le cadre d'une opération en cash et actions de plus de 12 milliards de dollars. L'accord comprend 3 milliards de dollars en cash et environ 12 millions d'actions BlackRock. Environ 30% de la contrepartie totale, entièrement en actions, sera différée et devrait être émise dans environ cinq ans. GIP gère plus de 100 milliards de dollars d'actifs, en mettant l'accent sur les secteurs de l'énergie, des transports, de l'eau et des déchets et du numérique.