BlackRock au sommet à Wall Street après les comptes

BlackRock au sommet à Wall Street après les comptes









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — BlackRock est attendu au plus haut historique à Wall Street ce jeudi, après la publication de trimestriels supérieurs aux attentes de marché. Le groupe aux 8.700 milliards de dollars d'actifs sous gestion a annoncé pour son quatrième trimestre un bénéfice net de 1,55 milliard de dollars et 10,02$ par titre, contre 1,3 milliard de dollars un an auparavant. Le CEO de l'affaire évoque une demande record des clients pour des stratégies d'investissement actives et alternatives. Le bénéfice ajusté par action a représenté 10,18$, contre 8,34$ un an avant, à la même période, et 9,14$ de consensus FactSet. Les revenus se sont améliorés de 13% à 4,48 milliards, contre 4,27 Mds$ de consensus. Les entrées de capitaux ont totalisé 127 milliards, réparties équitablement entre styles d'investissement, produits et régions.