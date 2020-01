BlackRock : 7.430.000.000.000$ sous gestion !

BlackRock : 7.430.000.000.000$ sous gestion !









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — BlackRock, le géant américain de la gestion d'actifs, a dépassé les attentes de marché pour le trimestre clos. Les actifs totaux sous gestion ont augmenté encore de pratiquement 129 milliards de dollars sur le trimestre et totalisent maintenant environ 7.430 milliards de dollars (!), contre 5.980 milliards de dollars un an plus tôt. Les investissements passifs ont été privilégiés par les opérateurs. Les ETFs iShares de la firme de gestion ont collecté plus de 75 milliards de dollars sur le trimestre. La firme new-yorkaise a dégagé un bénéfice net trimestriel de 1,3 milliard de dollars soit 8,29$ par titre, contre 927 millions de dollars et 5,78$ par action un an avant. Le bénéfice ajusté par action s'est élevé à 8,34$, contre un consensus d'environ 7,7$.