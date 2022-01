BlackRock : 10 000 milliards de dollars !

(Boursier.com) — BlackRock , le géant américain de la gestion de fonds, a annoncé pour le quatrième trimestre des bénéfices supérieurs aux estimations des analystes, alors que les revenus de commissions ont augmenté, avec des actifs sous gestion atteignant un nouveau sommet de... 10 000 milliards de dollars. Une bonne fin d'année des marchés financiers mondiaux a contribué à stimuler la performance des gestionnaires d'actifs en général, BlackRock bénéficiant également de sa grande échelle et de sa large portée. Les actifs sous gestion s'élevaient donc à plus de 10 000 milliards à la fin du trimestre, contre 8 680 milliards environ un an plus tôt. Les flux entrants nets pour le trimestre se sont élevés à 212 milliards de dollars. "Notre activité est plus diversifiée que jamais. Les stratégies actives, y compris les alternatives, ont contribué à plus de 60% de la croissance organique des frais de base en 2021", s'est félicité le CEO Larry Fink.

Les revenus de BlackRock provenant des conseils en investissement, des prêts de titres et des frais d'administration, son plus gros segment, ont atteint 3,9 milliards de dollars au quatrième trimestre, avec des volumes de transactions mondiaux atteignant un niveau record en 2021, dépassant les 5 000 milliards de dollars pour la première fois. Le bénéfice ajusté a augmenté de 2,5% à 1,61 milliard de dollars, ou 10,42$ par action, sur ce trimestre clos fin décembre 2021, contre 1,57 milliard de dollars un an plus tôt. Les analystes s'attendaient à un bénéfice de 10,16$ par action. Les revenus se sont améliorés de 14% pour atteindre 5,1 milliards de dollars.