BlackLine poursuit son expansion dans la région Asie-Pacifique

(Boursier.com) — Leader de la digitalisation des fonctions comptables et financières, BlackLine Inc renforce sa présence dans la région Asie-Pacifique (APC) avec l'ouverture de nouveaux locaux, la nomination de deux nouveaux dirigeants et le lancement d'un centre de données à Sydney.

BlackLine a transféré son siège dans la région Asie-Pacifique dans de nouveaux bureaux à Castlereagh Street, dans le quartier central des affaires de Sydney. Cet espace de travail collaboratif accompagne la stratégie d'extension de marché de l'entreprise, ainsi que la croissance de ses effectifs locaux, tout en offrant un service de meilleure qualité à ses clients et partenaires.

Deux dirigeants expérimentés rejoignent la division BlackLine APAC

Rosie Cairnes est nommée vice-présidente régionale de la gestion des comptes. Elle possède plus de trente ans d'expertise dans la vente pour le secteur de l'informatique, le développement commercial, et l'encadrement, une expérience acquise au sein d'organisations telles que SmartForce, SAI Global et SkillSoft. Basée à Sydney, elle développera l'adoption des solutions BlackLine, ainsi que la croissance de l'entreprise.

Nikhil Parambath rejoint BlackLine en tant que vice-président régional chargé des grandes entreprises. Il mettra à profit ses plus de vingt-six années d'expérience forgée au sein de sociétés du secteur de l'informatique telles que Salesforce, SunGard et Oracle. Il soutiendra la stratégie d'extension de marché de BlackLine depuis les bureaux de l'entreprise à Singapour.