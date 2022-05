BlackLine Inc annonce la disponibilité en France de 'Modern Accounting Playbook'

(Boursier.com) — BlackLine Inc annonce la disponibilité en France de son offre Modern Accounting Playbook (MAP). Cette offre permet aux ETI françaises de moderniser leur fonction Finance en automatisant leurs contrôles financiers grâce à une approche rigoureuse, et ainsi gérer les clôtures financières en toute sérénité.

Déjà utilisé avec succès par plus de 3.800 organisations BlackLine MAP sera désormais disponible pour une clientèle d'entreprises de taille intermédiaire (ETI) en France mais aussi en Europe, Moyen-Orient, Afrique et Asie-Pacifique.

BlackLine MAP met la comptabilité moderne à la portée des ETI, en leur permettant de créer un maximum de valeur en un minimum de temps. Grâce à une technologie cloud native, à des fonctionnalités automatisées prédéfinies, et à un modèle de déploiement optimisé, l'offre permet de réduire considérablement les délais de mise en oeuvre et d'accélérer la création de valeur. BlackLine MAP offre un processus packagé et reproductible, incluant les meilleures pratiques en matière d'intégration d'ERP, d'extraction de données, de listes de contrôle de clôture financière, de modèles de rapprochements, de suivi des opérations de clôture, de rapports, de tableaux de bord, ou encore de processus de validation.

Les fonctionnalités essentielles et évolutives permettront aux entreprises de taille intermédiaire de moderniser leur fonction finance et comptabilité rapidement, tout en adoptant une stratégie de croissance évolutive.