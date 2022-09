BlackLine France : Samuel Rouayrenc nommé Vice-Président régional

(Boursier.com) — BlackLine Inc, leader mondial de la digitalisation des fonctions comptable et financière, annonce la promotion de Samuel Rouayrenc au poste de Vic- Président Régional France rattaché à l'Europe du Sud.

Entré chez BlackLine en 2015, au moment de l'ouverture du bureau parisien de l'entreprise, Samuel Rouayrenc a exercé différentes fonctions commerciales au sein de l'éditeur, notamment au Royaume-Uni et en Scandinavie. Il occupait depuis janvier 2021 le poste de Strategic Account Manager EMEA en charge de comptes clés au Royaume-Uni, en France, en Espagne et en Scandinavie.

Précédemment, Samuel Rouayrenc a occupé des fonctions de vente et d'avant-vente chez Stack Exchange, COPYSUD et GSK. Il est diplômé de l'IESEG en management et administration.