BlackLine fait l'acquisition de FourQ pour révolutionner la gestion financière interentreprises

(Boursier.com) — BlackLine , leader mondial de la digitalisation des fonctions comptable et financière, annonce le rachat de FourQ Systems, entreprise technologique de premier plan spécialisée dans la gestion des finances interentreprises. BlackLine renforce ainsi son offre de comptabilité interentreprises et conforte son statut de fournisseur de référence pour les contrôleurs financiers, en automatisant de bout en bout des processus comptables traditionnellement effectués manuellement pas les équipes. Grâce à cette opération, BlackLine accélère également la mise en oeuvre stratégique de la transformation et de la modernisation des fonctions comptable et financière dans leur globalité.

Le commerce international, les fusions-acquisitions et les changements constants de réglementations fiscales donnent toujours plus de fil à retordre aux professionnels des départements comptables et financiers. Dans ce contexte, la comptabilité interentreprises est devenue un processus particulièrement chronophage, au point de se retrouver désormais sous le feu des projecteurs. La complexité inhérente à cette activité créée en effet un environnement difficile à gérer pour les entreprises cherchant à moderniser leurs fonctions comptable et financière. Avec le rachat de FourQ, BlackLine contribuera à réduire cette complexité et permettra à ses clients de mettre en oeuvre une stratégie efficace en matière de fiscalité à l'échelle mondiale.

Conçu par des experts, le logiciel de FourQ automatise le traitement des finances et de la comptabilité interentreprises, et aide ainsi les entreprises à optimiser leurs activités au niveau international. Cette technologie leur permet de gagner en productivité et en rendement, en améliorant les processus interentreprises de facturation, de règlement et d'optimisation fiscale.

"La comptabilité interentreprises est l'une des tâches les plus chronophages pour les services financiers des multinationales. Aussi incroyable que cela puisse paraître, la plupart des entreprises s'appuient encore sur des processus traditionnels, manuels et répétitifs. Elles se retrouvent ainsi exposées à des coûts superflus, à des risques de défaut de conformité considérables, et peinent à saisir des opportunités précieuses sur le plan fiscal par exemple, ou qui pourraient leur permettre d'accroître leurs fonds de roulement" déclare Marc Huffman, CEO de BlackLine. "La gestion comptable et financière doit gagner en agilité pour s'adapter aux fluctuations des marchés et à l'évolution des exigences réglementaires. Malheureusement, les équipes dédiées sont souvent submergées par des tâches transactionnelles et autres litiges entre diverses entités d'un même groupe. Les défis inhérents aux processus interentreprises ne sont pas nouveaux, mais face à des modèles économiques toujours plus complexes et à des cadres réglementaires plus stricts, les solutions capables de soutenir leur transformation font l'objet d'une demande plus forte que jamais."